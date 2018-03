GLASS FAZ ÓPERA SOBRE WALT DISNEY O Teatro Real de Madri faz a estreia mundial na terça-feira da ópera O Americano Perfeito, primeira obra sobre a vida de Walt Disney, morto há 46 anos. O espetáculo tem música assinada pelo compositor norte-americano Philip Glass, que se inspirou nos músicos Ravi Shankar e Anton Bruckner para criar esse trabalho sobre "o sonho americano". A ópera foi baseada no livro O Americano Perfeito, de Peter Stephan Jungk. O produtor do espetáculo, Gerard Mortier, considera que a empresa Walt Disney tenha bloqueado qualquer tentativa anterior de se fazer uma peça de teatro ou filme sobre o criador do Mickey Mouse, há 85 anos. / EFE