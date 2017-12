Gisele é eleita 3.ª mulher com corpo mais sexy do mundo A modelo brasileira Gisele Bündchen foi eleita pela revista Glamour a terceira mulher com o corpo mais sexy do mundo, atrás das atrizes americanas Scarlett Johansson e Jessica Alba. Segundo uma pesquisa realizada pela revista, Johansson, de 22 anos, a nova musa de Woody Allen, lidera a lista graças a curvas que "rivalizam com as de Marilyn Monroe". As atrizes americanas Jennifer Aniston e Angelina Jolie vêm na quarta e quinta posições, respectivamente. A lista também inclui outras rainhas da beleza, como Jennifer López (9), Cameron Díaz (12), Penélope Cruz (15), Kate Winslet (16), Salma Hayek (18), Halle Berry (19) e Kate Moss (20). A pesquisa foi elaborada a partir de entrevistas com cinco mil mulheres e reflete, segundo a Glamour, que os corpos com curvas são mais admirados que os muito magros.