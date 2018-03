Gisele e Brady fazem jantar de ensaio para casamento

Gisele Bündchen e Tom Brady fizeram um jantar de ensaio para a festa de seu casamento neste final de semana na Costa Rica, segundo a People. Os noivos convidaram amigos e família, incluindo os companheiros do New England Patriots de Brady e as amigas da moda de Gisele.

Veja também:

Gisele Bündchen se casou com Tom Brady, diz revista

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A grande festa se segue ao casamento íntimo na Igreja Católica St. Monica em Santa Monica, Califórnia, para a qual foram convidados apenas o filho de 1 ano e meio de Brady (com sua ex-namorada Bridget Moynahan) e alguns poucos convidados.

O jantar de quinta-feira, 2, contou com a presença de cerca de 25 pessoas no hotel Milarepa, de frente para o mar. Sobre os convidados, uma fonte diz, "eles são um grupo divertido. Eles parecem tão descontraídos, muito divertidos. Eles são pessoas descoladas."

No menu, diversos tipos de tempura de peixe e polvo, além de caipirinhas e mojitos para beber.