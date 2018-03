Gisele e Brady colocam seus apartamentos à venda em NY

A modelo gaúcha Gisele Bündchen e seu namorado, o jogador do New England Patriots Tom Brady colocaram seus apartamentos de Nova York à venda, segundo informou a revista People nesta sexta-feira, 25. A cobertura tríplex da top, com vista para o Rio Hudson, varanda com banheira de água quente e churrasqueira no West Village, foi comprada em 2002 por US$ 3 milhões e oferecida à venda inicialmente por US$ 10,9 milhões e depois baixou para US$ 5,9 milhões, segundo o Wall Street Journal. Veja também: Gisele Bündchen posa com pouca roupa para revista americana Gisele Bündchen acompanha jogo da NBA ao lado do namorado Já o apartamento de Brady, com três quartos e vista para o Central Park, foi comprado em 2006 por US$ 14 milhões e colocado à venda por US$ 18,3 milhões. Em abril deste ano, Gisele foi eleita pela segunda vez consecutiva como a mais bem paga do mundo, com ganho de cerca de US$ 35 milhões (cerca de R$ 59 milhões) nos últimos 12 meses. O sucesso fora do comum da gaúcha pôde ser visto ao vivo em São Paulo na última edição da São Paulo Fashion Week. A modelo, que já se aposentou das passarelas, ainda desfila exclusivamente para a grife Colcci, e este ano trocou o Fashion Rio, a semana de moda carioca, para voltar aos ares paulistas. Disputa na web Porém, na web, Gisele, cujo nome está presente em mais de 7 milhões de páginas na internet e o rosto em 500 mil fotos, está perdendo o posto de número um entre as tops. A modelo teve um aumento de 200% na visibilidade, muito disso devido à sua batalha em defesa da Amazônia. A jovem modelo carioca Natália Andrade, de 23 anos, que ganhou destaque há apenas dois meses ao protagonizar uma propaganda de bebida nos Estados Unidos, foi apontada em uma pesquisa como a celebridade com o maior aumento de visibilidade na internet. Natália conquistou os internautas com um aumento de 450% de sua presença na rede em apenas um mês, batendo dessa forma nomes de peso como a modelo Gisele Bündchen e a atriz Angelina Jolie. A pesquisa que coroou Natália Andrade deriva de um estudo conduzido pela BocconiTrovato & Partners, realizado através do monitoramento dos mais importantes sites e revistas online dedicados às celebridades. O estudo se baseia no Internet Sexy Rating, que mensalmente analisa a presença e a visibilidade na web daquelas que são indicadas como os ícones mais sexys do planeta, determinando a tendência das próximas estações. Ranking A medalha de bronze da pesquisa foi para Angelina Jolie, que vê sua presença aumentar em 170% devido ao nascimento de seus filhos gêmeos, Knox Leon e Vivienne Marcheline, e às notícias sobre as cotações de suas primeiras fotos. O quarto lugar ficou com Rihanna, única cantora presente entre as dez mais da askmen.com, site que, com seus 5 milhões de acessos ao mês, decreta a cada ano as mulheres mais sexys do planeta. O quinto lugar ficou com a modelo Marisa Miller, bem posicionada também no top 100 da Maxim USA, a revista masculina mais vendida no mundo, além de estar presente em quase todas as classificações das mulheres mais desejadas. A atriz Eva Mendes ficou com a sexta colocação, com mais de 6,5 milhões de páginas citando a diva de origem cubana. A sétima posição ficou com a top model brasileira Alessandra Ambrosio, que, segundo a classificação da Askmen, é a modelo que todas as grifes queriam ter para promover seus produtos.