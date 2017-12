Gisele desfila pela Colcci no 2º dia do Fashion Rio

A top model Gisele Bündchen desfilou nesta noite pela Colcci no segundo dia do Fashion Rio. Como sempre, ela entrou três vezes na passarela, provocando gritos e aplausos da platéia repleta de famosos, entre eles o governador Sérgio Cabral Filho. Nas três aparições, Gisele chegou fazendo pose no alto de um elevador cenográfico, que descia ao primeiro andar, para só então pisar na passarela. Os demais modelos saíam de um outro elevador parado no térreo. Na primeira entrada, Gisele vestiu um macacão tomara-que-caia estampado em laranja sobre fundo prateado. No meio do desfile, as luzes se apagaram e a modelo voltou a entrar na passarela, dessa vez com bem menos roupa: um bustiê dourado, com contorno preto, e uma calça justérrima listrada em preto e cinza. A top fechou o desfile cheio de brilho: usava um macaquinho solto no corpo, com uma espécie de paetê prateado costurados em uma tela transparente. Para evitar que a leveza do modelito revelasse algo mais, a modelo usou um sutiã de biquíni na cor laranja fluorescente.