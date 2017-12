Gisele Bündchen volta a causar alvoroço na SPFW

Gisele Bündchen voltou a causar alvoroço ao desfilar para a Colcci na noite de quarta-feira, 2, na São Paulo Fashion Week - SPFW. Desta vez, porém, Gisele não veio sozinha: o marido, Tom Brady, estava na primeira fileira para acompanhar as três entradas da top na passarela.

Na primeira, apareceu usando vestido jeans com alças transpassada. Depois, fechou o desfile, com um croped branco e saia que deixava parte da barriga à mostra. Em sua terceira aparição, Gisele entrou de mãos dadas com os diretores criativos da marca, Adriana Zucco e Gesiel Moraes, para ser aplaudida de pé pela plateia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Inspirada no universo tropical, a estilista Adriana Zucco pensou uma coleção com muito trabalho artesanal. Até este terceiro dia, tressês, tramas, bordados e apliques de flores é destaque nesta edição da SPFW. Estava lá também o grafismo em vestidos, saias godês e lápis. As listras surgem em diversas proporções e quebram o romantismo da coleção. Nas formas, cintura alta e cropped top, silhueta rente ao corpo e recortes.

O desfile teve ainda a participação do norte-americano Sean O'Pry, modelo masculino número 1 do mundo, que fez sua primeira entrada vestido listrado azul e branco.

A übermodel voltou às passarelas brasileiras no ano passado para o desfile de inverno 2014 da Colcci após 2 anos sem desfilar para dar à luz a Vivian Lake. Nesse hiato, a modelo Alessandra Ambrósio assumiu seu lugar. No retorno, sempre triunfal, Gisele entrou 2 vezes na passarela e, sorrindo, foi aplaudida de pé. A modelo ofuscou até o brilho de outras apostas da marca: Izabel Goulart e a americana Erin Heatherton.