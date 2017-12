Gisele Bündchen vende casa nos EUA por US$ 4 milhões A modelo brasileira Gisele Bündchen vendeu sua casa em Hollywood Hills, em Los Angeles, por US$ 4 milhões e está morando em Nova York, informou o jornal Los Angeles Times no domingo, 22. A antiga casa da estrela tem 1.216 metros quadrados, quatro quartos, uma academia, piscina e vista para a cidade, segundo o jornal. A top está em alta na mídia internacional: na semana passada, foi eleita pela revista Glamour a terceira mulher com o corpo mais sexy do mundo, atrás das atrizes americanas Scarlett Johansson e Jessica Alba. Na mesma coluna do LA Times está o músico do U2 Dave "The Edge" Howell Evans, que comprou um lote de 120 acres em Malibu, com uma casa e um riacho. Segundo agentes locais citados pelo jornal, ele teria pago na propriedade US$ 15 milhões.