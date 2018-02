Gisele Bündchen vai lançar sua própria grife

A modelo brasileira Gisele Bündchen vai trocar de lado e deixar as passarelas para lançar sua própria grife. A notícia foi divulgada pelo site da revista britânica Glamour. Segundo a publicação, a top está trabalhando com a dupla de estilistas italiana Dolce & Gabbana e preparando o lançamento de sua primeira coleção já para o próximo desfile de primavera-verão europeu. O nome da marca? Bündchen by Dolce&Gabbana. A relação da modelo com os estilistas é antiga. Domenico Dolce e Stefano Gabbana foram os primeiros grandes estilistas a apostarem no estilo único da modelo. Tanto, que ela é a garota propaganda da campanha promocional do perfume The One assinado pela dupla e inspirado nela.