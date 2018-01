Gisele Bündchen vai desfilar pela Colcci na SPFW Está confirmado. Gisele Bündchen vai desfilar, sim, na próxima temporada da São Paulo Fashion Week (SPFW), que acontece de 17 a 23 de junho, na Bienal do Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade. Há pelo menos oito edições a top não dava o ar da graça na passarela paulistana, período em que se apresentou no Fashion Rio pela marca catarinense Colcci. Mas, agora, em junho, temporada primavera-verão 2009, a grife integra o time do SPFW, e Gisele vem junto. ?Optamos pela mudança por causa de um reposicionamento no mercado, no qual São Paulo terá um grande destaque?, diz Arnaldo Sampaio, diretor comercial da Colcci. Apesar de ser o evento mais importante da moda brasileira, o SPFW perde para o Fashion Rio no quesito personalidades. Como muitas empresas estão trocando o calendário carioca pelo paulista, isso tende a mudar. Na última temporada, a novidade foi a Animale, grife carioca, que trouxe Raquel Zimmermann, eleita a top número 1, pelo site de referência do universo fashion, models.com. A modelo que mora em Nova York e veio especialmente para o desfile foi a grande estrela do SPFW. No camarim da beldade havia fila de jornalistas para entrevistá-la. ?Acreditamos que os dois eventos têm grande importância no mercado da moda tanto brasileiro como internacional?, diz Sampaio. Osklen, Maria Bonita e Santa Efigênia são algumas das grifes cariocas que já fazem parte do calendário paulistano de desfiles. Para o stylist Paulo Martinez, a SPFW é um evento mais estruturado e com maior projeção que o do Rio. ?E, por isso, acaba interessando mais algumas marcas.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo