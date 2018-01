Gisele Bündchen troca Rio por São Paulo em desfile da Colcci

Após seis temporadas seguidas desfilando no Rio de Janeiro, a top Gisele Bündchen virá ao São Paulo Fashion Week, que acontecerá em meados de junho. Veja também: Gisele Bündchen na capa de 'Vogue' causa polêmica nos EUA Enquete elege as celebridades com piores plásticas de nariz A modelo vai participar do SPFW com a grife Colcci, que trocou o calendário carioca pelo paulista. "(A marca) optou pela mudança devido a um novo posicionamento no mercado, no qual São Paulo terá um grande destaque", informou a assessoria de imprensa da Colcci. Esta será a sétima vez seguida que Gisele desfila pela grife, que tem sede em Brusque, em Santa Catarina.