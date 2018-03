Gisele Bündchen tinha sucesso, mas era 'completamente infeliz'

Gisele Bündchen, a modelo mais bem paga do mundo, disse que o sucesso não traz a felicidade, pois há cinco anos, já no ápice de sua carreira, "bebia muito vinho, fumava demais e comia toda hora um cheeseburguer", conforme publicou a revista alemã Life&Style nesta sexta-feira, 26.

"Estava tão cansada e trabalhava tanto que estava quase inchada. Tinha sucesso, mas era completamente infeliz", revelou a modelo à revista.

Gisele, que se casou este ano com o jogador de futebol americano Tom Brady e cujos rumores dizem que está grávida, disse que o segredo de sua beleza é simplesmente "ser feliz".

"Quando você está feliz, propaga luz do seu interior. Mas nem sempre foi assim. Quando comecei nesta indústria (da moda), era ainda muito insegura. Então não me via absolutamente bonita", diz.

Na entrevista, a modelo afirma que durante sua época mais difícil sempre teve "um contato próximo" com seus amigos de infância, que a ajudavam a "manter os pés no chão". Sobre a fama, afirma que para ela é indiferente que as pessoas a reconheçam nas ruas, mas acrescenta que, na maioria das vezes, é "desagradável".

A multimilionária modelo celebrou duas vezes este ano seu casamento com Brady, quarterback do New England Patriots. Primeiro se casou em cerimônia oficial em Los Angeles, no dia 26 de fevereiro e, no início de abril, voltou a trocar votos perante alguns poucos amigos em sua casa da Costa Rica.

Se forem confirmados os rumores de gravidez, Gisele será mãe pela primeira vez no início de 2010. A criança será o primeiro filho da modelo e o segundo de Brady, que já tem um, John, com sua ex-namorada Bridget Moynahan.

Gisele, a modelo mais bem paga do mundo segundo a classificação da revista Forbes, faturou US$ 25 milhões entre junho de 2008 e junho de 2009, que se somaram a sua fortuna acumulada de US$ 150 milhões, pela qual a brasileira figura no livro Guiness dos Recordes como a supermodelo mais rica do mundo.