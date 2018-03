Gisele Bündchen se casará de novo na sua mansão da Costa Rica

A top model Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady se casarão novamente neste sábado, 4. Desta vez, a cerimônia será na casa da modelo na Costa Rica e terá a presença de familiares e amigos próximos do casal.

A mansão fica no alto de uma colina na Playa Santa Teresa, a 300 quilômetros da capital São José, de onde é possível ver o pôr do sol sobre o Oceano Pacífico, segundo a imprensa do país. A cerimônia acontecerá no entardecer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brady, de 31 años, e Bündchen, de 28, se casaram pela primeira vez em 26 de fevereiro numa discreta cerimônia em uma igreja católica de Santa Mônica, nos Estados Unidos. Da cerimônia, participaram apenas o filho de Brady e alguns poucos convidados. Antes de Brady, Bündchen namorou o ator Leonardo Di Caprio.