Gisele Bündchen se casa em cerimônia na praia na Costa Rica

A modelo brasileira Gisele Bündchen se casou no entardecer do sábado em uma praia da Costa Rica pela segunda vez com o jogador de futebol americano Tom Brady, em cerimônia que a imprensa local descreve hoje como simples.

De acordo com um jornal local, a brasileira usou um vestido azul e o jogador americano vestia um terno no casamento, que aconteceu na mansão que Bündchen possui em uma colina com vista para o mar na praia Santa Teresa, na província costarriquenha de Puntarenas.

A residência foi enfeitada com flores brancas e uma advogada foi a encarregada de unir o casal, que em 26 de fevereiro já tinha se casado em uma discreta cerimônia realizada em uma igreja católica de Santa Monica (Estados Unidos), com a presença de poucos convidados.

Nos arredores da mansão, foi montada uma ampla operação de segurança, com a intenção de garantir a privacidade do casal e evitar que as dezenas de fotógrafos e jornalistas presentes no local obtivessem alguma informação.

A revista americana "People" afirmou que testemunhas do casamento disseram que a brasileira estava muito bonita na cerimônia e que o casal parece "muito feliz".

Para o casamento na Costa Rica, foram convidadas cerca de 50 pessoas, entre parentes e amigos próximos ao casal.

Bündchen e Brady chegaram à Costa Rica na quarta-feira passada e também houve naqueles dias a aterrissagem de um incomum número de pequenos aviões, em uma pista próxima ao lugar do casamento.