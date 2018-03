Gisele Bündchen posa com pouca roupa para revista americana

A top model Gisele Bündchen está na capa da edição de julho da publicação americana V Magazine. O ensaio foi feito por Mario Testino, e Gisele aparece com pouca roupa em várias fotos. Em entrevista à revista, a modelo - que completará 28 anos no domingo - fala sobre carreira, moda e fama. Segundo o blog do jornal Los Angeles Times, Gisele disse à publicação que "as pessoas estão dizendo que meu bumbum aparece demais (nas fotos), mas essa é a V Magazine! Se você irá fazer algo desse tipo, faz para a V", explica. Reprodução/V Magazine