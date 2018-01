Gisele Bündchen pode estar grávida de Tom Brady A brasileira que é uma das modelo mais famosas do mundo pode estar grávida de seu novo namorado, o jogador de futebol americano Tom Brady. Segundo o site especializado em celebridades TMZ Gisele teria confirmado a gravidez de dois meses para amigos íntimos. A nota foi publicada pelos colunistas Rush & Molloy, do Daily News, citando que a agência que representa a top model no exterior, a IMG declarou apenas: "Nós jamais comentamos sobre a vida pessoal de nossos clientes". Mas, os colunistas afirmam terem ouvido de uma fonte que: "Gisele disse para seus amigos que é verdade". Mas, Gisele não é a única. A atriz Bridget Moynahan, ex-noiva do jogador, está grávida de três meses. Brady, que foi considerado um dos melhores jogadores da Liga de Futebol Americano (NFL), teria rompido com Bridget em dezembro e tem sido visto acompanhado da modelo brasileira desde janeiro. Bridget e Brady ficaram juntos durante três anos. De acordo com a assessoria da atriz, Brady é o pai do bebê. A atriz, de 35 anos, participou de filmes como Coyote e a série de TV Six Degrees. Brady, de 29 anos, levou o time New England Patriots a três campeonatos no Super Bowl.