Gisele Bündchen passa por crise de idade Por mais bizarro que possa parecer, a modelo brasileira que é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, disse para o tablóide The Sun que está sentindo o peso da idade. A top que vai fazer 26 anos no dia 20 demonstra estar vivendo a sua crise por causa da idade. Gisele que tem 25 anos, ainda ousa dizer mais, que não é cortejada pelos homens porque está muito velha. A loira estonteante diz que ela era mais assediada pelos homens quando ela era uma teenager. Textualmente ela diz: "Definitivamente, eu sinto que havia mais homens me paquerando no passado, quando eu era mais jovem e tinha 15 ou 16 anos". E acrescentou: "Talvez eu não seja mais tão bonita, eu não sei. Talvez minha idade esteja começando a aparecer. Eu tiro meus óculos escuros e pareço ter 25 anos".