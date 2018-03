Gisele Bündchen na capa de 'Vogue' causa polêmica nos EUA

A capa de abril da Vogue americana, que estampa Gisele Bündchen e o jogador de basquete LeBron James, já desperta opiniões controversas. Críticos afirmam que a pose de ambos perpetua estereótipos raciais negativos. Eles opinam que James parece King Kong, abraçado à cintura de Gisele, enquanto joga uma bola com uma mão e segura a cintura da modelo com a outra. É a primeira vez que a Vogue mostra um negro na capa e divulgou o fato orgulhosamente, sem imaginar que a foto criaria polêmica. Mais de um crítico lembrou a imagem de King Kong com Fay Wray, a protagonista da primeira versão do filme sobre o gorila que se apaixona por uma garota loira. "Transmite a imagem de um negro perigoso", opinou Tamara Walker, uma mulher de 29 anos da Filadélfia. A aclamada fotógrafa Annie Leibovitz tirou a foto, que faz parte de uma série da revista. O porta-voz da Vogue, Patrick O'Connell, disse que a idéia era "celebrar duas grandes estrelas em suas áreas. Consideramos que Lebron James e Gisele Bündchen ficam divinos juntos e nos sentimos honrados de tê-los na capa da revista", disse. Para um analista da indústria jornalística, Samir Husni, a foto é provocativa. "É claro que traz a imagem de King Kong à mente", disse, acrescentando que a Vogue é uma revista que pensa nas coisas sem inocência.