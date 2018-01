Gisele Bündchen mostra o bumbum em revista masculina A modelo brasileira Gisele Bündchen, que foi fotografada no ano passado por um paparazzo com parte do bumbum de fora em uma ilha do Caribe e se enfureceu com o flagra, aparece agora mostrando o derrière sem pudores em editorial da edição de abril da revista americana V Man. Nua, nos braços do amigo e fotógrafo Mario Testino, Gisele exibe, quem diria, o bumbum. A foto faz parte do editorial "Monday with Gisele" ("Segunda-feira com Gisele", em tradução livre para o português). Na legenda, "Mario Testino compartilha sua semana de trabalho com um grupo de belas mulheres". Coincidentemente há na edição de abril uma entrevista com o ator Chris Evans que, segundo informaram no ano passado sites de fofocas dos Estados Unidos, teve um affair com a top brasileira. Chris Evans é conhecido como o Johnny Storm, a "Tocha Humana" do filme Quarteto Fantástico (2005). Segundo a revista americana People, Gisele já elegeu um novo amor. O sortudo é o jogador de futebol americano Tom Brady, quarterback do time New England Patriots. Diz a publicação que Brady, de 29 anos, e Gisele, de 26 anos, começaram a namorar no fim de 2006. No início do mês o site de celebridades TMZ noticiou que Gisele teria confirmado a amigos íntimos estar grávida de dois meses do jogador. Sua ex-noiva, a atriz Bridget Moynahan (Coyote), está grávida de três meses de um filho de Brady. A top brasileira, que recentemente entrou para o seleto grupo das 20 mulheres mais ricas que trabalham com entretenimento, de acordo com pesquisa divulgada pela revista Forbes, terminou em 2005 o namoro de cinco anos - e cheio de idas e vindas - com o ator Leonardo DiCaprio. Depois disso, andou circulando ao lado do surfista americano Kelly Slater, antes de se ligar a Brady. A revista V Man surgiu após a criação da V, publicação focada em arte, cultura e moda.