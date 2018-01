Gisele Bündchen lança suas sandálias em Berlim

A modelo brasileira Gisele Bündchen lançou sua nova coleção de sandálias nesta terça-feira, 29, em Berlim. Com o início do verão do lado de lá do planeta, a top lança a coleção da Água de sua marca de sandálias Ipanema Gisele Bündchen. O lançamento recebe ampla cobertura da mídia, com uma centena de jornalistas e 70 fotógrafos reunidos no Hotel Adlon, um portento histórico com cem anos de tradição em hospedar astros e estrelas do cinema, reis e rainhas das monarquias vigentes. O hotel foi inaugurado pelo imperador alemão Guilherme II em 24 de outubro de 1907 e é considerado um dos mais bonitos e luxuosos do mundo. Gisele apresentando sua nova coleção de sandálias em Berlim. Foto: AP