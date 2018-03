Gisele Bündchen está namorando ator Chris Evans A modelo brasileira Gisele Bündchen está namorando o ator norte-americano Chris Evans, conhecido por interpretar Johnny Storm, a "Tocha Humana" no filme "Quarteto Fantástico" (2005), segundo publicou nesta segunda-feira o site de fofocas dos Estados Unidos TheCelebrityCafe.com. Segundo o site, uma fonte disse à coluna do jornal "New York Post" que Gisele cedeu recentemente ao ator seu apartamento em Nova York porque Evans, que foi fotografar pela revista "Men?s Health", teve que permanecer alguns dias na cidade em razão de um leve acidente no tornozelo. "Gisele estava no Brasil visitando familiares e, já que não podia acudir o namorado, ofereceu seu apartamento para que ele se recuperasse", declarou a fonte. De acordo com o site, o porta-voz de Gisele não quis se posicionar frente aos rumores. A top teve um affair com o surfista norte-americano Kelly Slater no ano passado. Não assume um relacionamento amoroso desde que se separou do ator norte-americano Leonardo DiCaprio. O namoro, cheio de idas e vindas, durou cinco anos e chegou ao fim em 2005, mas o tablóide britânico "The Sun" publicou, em 15 de agosto, que eles podem estar juntos novamente, pois foram flagrados em um jantar romântico, em 27 de julho, e Gisele foi vista caminhando em uma praia dos EUA ao lado da mãe de DiCaprio. Chris Evans, ator americano de 25 anos, é descendente de irlandeses e italianos. Filho de pai dentista e mãe bailarina, Evans decidiu ser ator desde muito jovem. Foi coadjuvante em vários filmes como "Nota Máxima" (2004), com Scarlett Johansson no elenco; "Cellular - Ligação de Alto Risco" (2004) de David R. Ellis, que protagonizou ao lado de Kim Basinger; e "London" (2005). Mas seu filme mais famoso foi "O Quarteto Fantástico" (2005), primeira adaptação para o cinema dos super-heróis dos quadrinhos da Marvel. No filme, ele interpreta Johnny Storm, o Tocha Humana, ao lado do Sr. Fantástico (Reed Richards), Mulher Invisível (Jessica Alba) e Coisa (Michael Chiklis).