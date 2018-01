Gisele Bündchen está namorando atleta, diz <i>People</i> A modelo brasileira Gisele Bündchen elegeu um novo amor, segundo a versão online da revista americana People. O sortudo é o jogador de futebol americano Tom Brady, quarterback do time New England Patriots. De acordo com a publicação, Brady, de 29 anos, e Gisele, de 26 anos, começaram a namorar pouco antes do último Natal. Questionado sobre seu relacionamento com a top durante entrevista a uma rádio, o jogador afirmou que não tinha muito a falar sobre o caso. A revista contatou o assessor de Gisele, mas ele não quis comentar o assunto. O boato de que os dois estariam namorando surgiu depois que o jornal Boston Herald publicou que a modelo da Victoria´s Secret foi vista esperando o atleta próxima ao vestiário dos Patriots, após uma partida do time contra o San Diego Chargers, no dia 14. Um funcionário do Chargers confirmou à People que a estrela esteve no local. Brady terminou no ano passado o namoro de três anos com a atriz Bridget Moynahan. Gisele, diz a revista, já expressou sua admiração pelo jogador, em entrevista ao Boston Herald. "Ele é bem bonitinho", teria dito a modelo. "E bem americano. Acho que esse é um bom jeito de descrevê-lo". Como na época da entrevista ele ainda namorava Bridget, Gisele acrescentou: "Ele é bonito, mas se ele tem namorada, então é gay para mim. Tem muito homem por aí para ir atrás de um que tem uma mulher. A vida é muito curta". A top brasileira, que recentemente entrou para o seleto grupo das 20 mulheres mais ricas que trabalham com entretenimento, de acordo com pesquisa divulgada pela revista Forbes, terminou em 2005 o namoro de cinco anos - e cheio de idas e vindas - com o ator Leonardo DiCaprio. Depois disso, teve um affair com o surfista americano Kelly Slater.