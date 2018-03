Gisele Bündchen está grávida, diz revista

Essas fontes, que não foram identificadas, contaram à People que Gisele e o marido, o astro do futebol americano Tom Brady, que se casaram em fevereiro, estão esperando o primeiro bebê juntos para o início do próximo ano.

A revista de celebridades US Weekly também informou, baseada em fontes, que a modelo brasileira está grávida.

Os representantes de Gisele em Nova York não quiseram comentar, alegando que não falam sobre a vida pessoal de seus clientes.

A brasileira de 28 anos, que participou da São Paulo Fashion Week esta semana, é a modelo mais bem paga do mundo, segundo a Forbes, que disse que ela ganhou 25 milhões de dólares no ano passado em várias campanhas publicitárias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brady, 31, jogador do New England Patriots, tem um filho de um relacionamento anterior com a atriz Bridget Moynahan. A criança nasceu em 2007.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)