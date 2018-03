Gisele Bündchen está grávida, diz 'People'

Gisele Bündchen está grávida, publica em destaque a versão online da revista People nesta sexta, 19. A modelo brasileira estaria "em êxtase" com a gravidez, conforme disse uma fonte à revista. As especulações sobre o possível bebê que a top estaria esperando aumentaram, segundo a revista, com uma perceptível barriguinha saliente vista nas imagens recentes de Gisele no desfile da Colcci, na abertura da São Paulo Fashion Week (SPFW), na quarta-feira, 17.

Gisele Bündchen, com um dos modelos usados no desfile da Colcci. Foto: Paulo Liebert/AE

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gisele e seu marido Tom Brady, jogador do New England Patriots, casaram-se duas vezes durante a primavera. Primeiro, com uma cerimônia em igreja de Los Angeles assistida por familiares e pessoas muito íntimas do casal, em 26 de fevereiro e, depois, no início de abril, com festa para parentes e amigos na casa da modelo na Costa Rica.

Apesar de agentes de Gisele se recusarem a comentar sobre a gravidez, uma fonte próxima da top disse à People que "Gisele será uma mãe excelente e que ela sempre quis ter filhos".

Em entrevista à revista no mês passado, Gisele, que faz 29 anos no mês que vem, disse que "família é a base de tudo". Se for confirmada a gravidez, este será o primeiro filho da modelo,enquanto seu marido tem um menino, John, com a ex-namorada Bridget Moynahan.