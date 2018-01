Gisele Bündchen entra na lista das 20 mais ricas da <i>Forbes</i> A modelo brasileira Gisele Bündchen integra a lista das 20 mulheres mais ricas que trabalham com entretenimento divulgada nesta quinta-feira pela revista Forbes. A top ocupa a 16.ª posição, deixando para trás celebridades como a atriz Nicole Kidman e a cantora pop Christina Aguilera. A Forbes cita Gisele, de 26 anos, como uma das mulheres da lista - assim como a cantora Jennifer Lopez - que enriqueceu por fechar negócios com empresas. "Gisele Bündchen, que figura em catálogos da Victoria´s Secret (grife de lingeries), obteve US$ 70 milhões não apenas como modelo, mas também com uma bem-sucedida linha de sandálias no Brasil (a Grendene)", diz a revista. Diz ainda que a brasileira se mantém no topo do ranking das modelos e muito bem por vários anos seguidos. E, enquanto as tops usualmente fecham contratos de exclusividade por três ou quatro anos, Gisele continua desfilando para nomes como Dolce & Gabbana, Ebel e Louis Vuitton. A apresentadora de TV Oprah Winfrey, de 52 anos, é atualmente a mulher mais rica do meio, com uma fortuna estimada em US$ 225 milhões. Nascida em Mississippi, nos EUA, Oprah ficou famosa por seu programa The Oprah Winfrey Show. Hoje, além do talk show, seu faturamento vem de uma rádio satélite e de revistas, entre outros veículos de comunicação. Em segundo lugar ficou a escritora britânica J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, que fez um estrondoso sucesso no mundo todo e já ganhou as telonas. O quinto filme da série, Harry Potter a Ordem da Phoenix, tem lançamento mundial previsto para o dia 13 de julho. O terceiro lugar é da apresentadora de TV Martha Stewart, o quarto da pop star Madonna e o quinto da cantora Celine Dion. Entre as atrizes, a mais rica é a americana Julia Roberts, e as mulheres mais jovens integrantes da lista são as irmãs gêmeas e atrizes Mary-Kate e Ashley Olsen, de 20 anos. Para entrar para o seleto grupo é necessário, diz a publicação, possuir ao menos US$ 45 milhões. Integram a lista personalidades da música, da televisão, do cinema e de outras indústrias culturais. E não figuram beldades que vivem de royalties, avisa a revista, como Barbra Streisand, por exemplo, bem como as "já conhecidas personalidades de Hollywood", como Elizabeth Taylor. "A lista é inteiramente composta por estrelas da atualidade", garante a Forbes. Confira a lista da Forbes: 1. Oprah Winfrey 2. J.K. Rowling 3. Martha Stewart 4. Madonna 5. Celine Dion 6. Mariah Carey 7. Janet Jackson 8. Julia Roberts 9. Jennifer Lopez 10. Jennifer Aniston 11. As gêmeas Olsen 12. Britney Spears 13. Judge Judy 14. Sandra Bullock 15. Cameron Diaz 16. Gisele Bündchen 17. Ellen DeGeneres 18. Nicole Kidman 19. Christina Aguilera 20. Renée Zellweger