Gisele Bundchen e Tom Brady esperam filho para dezembro

Os boatos dando conta da gravidez de Gisele já circulavam havia alguns meses, mas Brady confirmou a notícia em entrevista a ser transmitida no domingo pela emissora ESPN, informou o site do canal na Internet (www.espn.com).

"Falei para ela que aos domingos eu não topo", disse Brady, brincando ao dizer que participará de aulas de preparação para o parto pelo método Lamaze com sua mulher.

A Lamaze é uma organização sem fins lucrativos que promove uma abordagem natural, saudável e segura à gravidez e ao parto.

"Não pode ser mais difícil que uma concentração, então vou estar preparado", disse Brady. "São as mulheres que têm que fazer todo o trabalho. A gente só precisa estar lá para dar apoio, então vai ser legal fazer isso."

Gisele Bundchen, de 29 anos, foi considerada pela Forbes como a modelo mais bem paga do mundo. De acordo com a revista financeira, ela ganhou 25 milhões de dólares no último ano por suas participações em várias campanhas publicitárias.

Tom Brady, de 32, deve retornar aos gramados na segunda-feira depois de uma lesão no joelho que o manteve afastado durante quase toda a temporada passada. Ele tem um filho nascido em 2007 de um relacionamento anterior com a atriz Bridget Moynahan.

(Reportagem de Simon Evans)