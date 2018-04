Gisele Bündchen e seu marido são processados por fotógrafos

Dois fotógrafos abriram um processo contra a modelo brasileira Gisele Bündchen e seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady no valor de US$ 1 milhão. Eles dizem que seguranças do casal abriram fogo contra eles durante a festa realizada dois meses após o casamento dos dois na Costa Rica.

O processo foi aberto nesta terça feira, 22, num tribunal federal em Manhattan. Os fotógrafos e a agência de notícias France Presse acusam o casal de ter negligentemente contratado seguranças para a festa ocorrida em abril, dois meses depois da cerimônia de casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady.

Yuri Cortes, fotógrafo da France Presse, e Rolando Aviles, do jornal costa-riquenho Al Dia, dizem que os guarda-costas de Gisele quase atingiram suas cabeças ao atirarem contra o carro que usavam, depois de terem se recusado a entregar suas câmeras. Ninguém ficou ferido.

Don Yee, agente e advogado de Tom Brady, não fez comentários. A agente de Gisele, Alison Levy, disse que não fala sobre a vida particular de sua cliente.