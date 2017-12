Gisele Bündchen e DiCaprio podem estar juntos, diz jornal A modelo brasileira Gisele Bündchen e o ator norte-americano Leonardo DiCaprio podem estar juntos novamente, segundo publicou o tablóide britânico "The Sun". A top foi vista recentemente caminhando em uma praia dos EUA ao lado da mãe de DiCaprio. "Eles nunca se desligaram um do outro", revelou uma fonte próxima à Gisele. "Estão juntos de novo há mais ou menos um mês", acrescentou. O namoro de Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio foi cheio de idas e vindas. De acordo com o "The Sun", o casal terminou três vezes desde o início do relacionamento, em 2000. O motivo do primeiro rompimento teria sido o cansaço de Gisele em lidar com as noitadas do ator, em 2001. O próximo término aconteceu em 2004 porque o astro teria se recusado a oficializar a união. No ano passado, por sua vez, os dois declararam que estavam terminando "pelo bem da relação", mas foram vistos juntos em 27 de julho deste ano, em um jantar. Nesse meio tempo, Gisele teve um affair com o surfista norte-americano Kelly Slater e DiCaprio foi visto desfilando com a modelo Bar Refaeli, de 20 anos, uma das primeiras tops israelenses que conseguiu se projetar internacionalmente, com trabalhos para grifes como a Victoria´s Secret.