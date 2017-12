Gisele Bundchen é a modelo mais bem paga do mundo pelo oitavo ano, diz Forbes Com ganhos estimados em 47 milhões de dólares no ano passado, de contratos lucrativos e outros negócios, a brasileira Gisele Bundchen foi a modelo mais bem paga do mundo pelo oitavo ano consecutivo, informou a revista Forbes nesta segunda-feira em seu site (Forbes.com).