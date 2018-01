Gisele Bundchen é a modelo mais bem paga do mundo, diz Forbes Gisele Bundchen é a supermodelo mais bem paga do mundo e recebeu estimados 35 milhões de dólares no último ano, revelou um ranking divulgado na quarta-feira. A top faturou mais que o dobro dos estimados 14 milhões de dólares recebidos pela segunda colocada no ranking da Forbes.com, Heidi Klum. Em seguida vieram Kate Moss, com 7,5 milhões de dólares, Adriana Lima, com 7 milhões, e Doutzen Kroes, com 6 milhões. A Forbes.com disse que, embora o lucrativo contrato de Gisele Bundchen com a Victoria's Secret tenha terminado no ano passado, a top brasileira ainda dá conta de 20 outros "jobs" como modelo. "A top model de 27 anos continua a fechar contratos novos, especialmente com a Pantene e com uma gigante dos cosméticos ainda não identificada. Seu rosto embeleza anúncios da Disney, da Nivea, da maquiagem para olhos da Vogue e da grife de luxo britânica Aquascutum", disse a Forbes.com. "Sua linha de sandálias da Grendene, Ipanema by Gisele, lhe garante cerca de 6 milhões de dólares anuais. E o namoro com o jogador de futebol americano Tom Brady, dos New England Patriots, conserva seu nome nos tablóides", acrescentou. O site disse que, embora Heidi Klum ainda seja modelo da Victoria's Secret, a mãe de três filhos é hoje em dia "mais uma magnata da mídia e do varejo" que trabalha como apresentadora do "Project Runway", nos EUA, e "Germany's Next Top Model" e cuida de suas linhas de jóias, jeans e produtos para a pele. Kate Moss, apesar de ter perdido algumas campanhas importantes no ano passado depois de envolver-se num escândalo de drogas, ainda é uma das modelos mais bem pagas do mundo. As 15 modelos do ranking foram classificadas principalmente por seus ganhos estimados no último ano, disse a Forbes.com. Quando necessário, foram levados em conta fatores como prestígio e relevância das campanhas, capas de revistas de moda e as opiniões de profissionais da indústria da moda.