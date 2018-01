Gisele Bündchen é a modelo mais bem paga do mundo

A modelo gaúcha Gisele Bündchen é, pelo segundo ano consecutivo, a mais bem paga do mundo, com ganho de cerca de US$ 35 milhões (cerca de R$ 59 milhões) nos últimos 12 meses, segundo a lista publicada nesta quarta-feira, 30, pela revista Forbes. A brasileira concluiu seu contrato com a Victorias's Secrets em dezembro de 2007, o que fez com que a lista contabilizasse os U$ 5 milhões que recebia anualmente por sua imagem. A quantidade alcançada por Gisele supera muito os números da segunda colocada, Heidi Klum, com U$ 14 milhões (cerca de R$ 23 milhões).O "top 5" é completado pela britânica Kate Moss (U$ 7,5 milhões), a brasileira Adriana Lima (U$ 7 milhões) e a holandesa Doutzen Kroes (U$ 6 milhões). Completam o ranking a tcheca Karolina Kurkova (U$ 6 milhões), a russa Natalia Vodianova (U$4,8 milhões), a norte-americana Carolyn Murphy (U$ 4,5 milhões), a canadense Daria Werbowy, (U$ 3,8 milhões), a australiana Miranda Kerr (U$3,5 milhões), a brasileira Isabeli Fontana (U$ 3 milhões) e a australiana Gemma Ward (U$ 3 milhões). Os últimos quatro lugares são ocupados pela caribenha Selita Ebanks (U$ 2,7 milhões), pela russa Valentina Zelyaeva (U$ 2,3 milhões), pela norte-americana Hilary Rhoda (U$ 2 milhões) e pela etíope Liya Kebede (U$ 1,5 milhões).