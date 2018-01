Gisele Bündchen desfila no Fashion Rio A supermodelo brasileira Gisele Bündchen, grande vedete do Fashion Rio, desfila hoje. A musa já está na cidade, fotografando para o catálogo da grife catarinense Colcci, em um momento em que o evento procura lançar novo perfil. Os desfiles deste ano têm como tema a tecnologia e inovação. ?Infelizmente ainda falta tecnologia à indústria da moda. Temos de correr muito. A China leva sete meses para produzir para a moda. Podemos tomar partido disso, desde que a inovação tecnológica seja facilitada. Isso permitirá que o custo da mão-de-obra caia, tornando os preços brasileiros mais competitivos?, aposta Heloysa Simão, organizadora da semana de moda. Até o fim da semana, 46 grifes terão apresentado sua moda outono-inverno em 33 desfiles nas tendas montadas na Marina da Glória e em outros salões, como o Copacabana Palace, Oi Futuro, Armazém 6 do Cais do Porto, Museu Histórico Nacional e até no Centro Cultural da Ação da Cidadania, Organização Não-Governamental (ONG) criada pelo sociólogo Betinho. A estação outono-inverno não é o forte da moda carioca - grandes grifes de moda praia, como Salinas, Blue Man e Lenny ficam de fora dos desfiles. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.