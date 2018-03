Gisele Bündchen confirma participação no Carnaval do Rio

Das passarelas da moda para a passarela do samba. A top Gisele Bündchen confirmou nesta quarta-feira, 16, por meio de seu site oficial na internet, que vai desfilar pela Unidos de Vila Isabel no carnaval do Rio de Janeiro, em 6 de março.

"Fiquei muito feliz. Sempre tive vontade e curiosidade de saber como era desfilar na passarela do Samba. Acho que vai ser uma sensação totalmente nova. É a maior passarela em que já desfilei. Acho que o frio na barriga vai ser ainda maior", disse a modelo.

Gisele deverá sair no último carro alegórico da agremiação, que destaca o símbolo da Vila: uma coroa. Esse ano, a escola tem como tema os cabelos - Gisele foi convidada para desfilar por uma marca de xampu da qual é garota-propaganda. O nome do samba enredo é Mitos e Histórias Entrelaçadas pelos Fios de Cabelo.