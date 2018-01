A top model Gisele Bündchen chegou ao Brasil nesta segunda-feira, 7, para participar do Fashion Rio. A modelo, a mais bem paga do mundo, embolsará cerca de R$ 1 milhão para desfilar para a Colcci. Com 46 desfiles em seis dias, o evento que vai até o dia 12 de janeiro, apresentará as coleções de outono-inverno de marcas nacionais e internacionais, em um cenário tipicamente carioca, a Marina da Glória. Kadu Ferreira/Agnews