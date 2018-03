Gisele Bündchen chega ao Brasil com o filho

Gisele Bündchen desembarca em Guarulhos com o filho Benjamin. Foto: Orlando Oliveira /Agnews

SÃO PAULO - A super modelo brasileira Gisele Bündchen, de 29 anos, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com seu filho Benjamin, de três meses de idade, a fim de assistir ao casamento de sua irmã gêmea Patrícia, que também é sua assessora, no próximo sábado, 27.

É a primeira visita da modelo ao país desde o nascimento de seu primeiro filho, Benjamin, em 8 de dezembro. A modelo se casou no ano passado com Tom Brady, astro do New England Patriots, da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) dos Estados Unidos. Este é o primeiro filho dos dois. Tom é pai de um menino John Edward, com a atriz Bridget Moynahan.

Gisele também vai gravar um comercial para a Sky, que será exibido na Copa do Mundo, e no qual vai "ensinar" os mega craques Pelé e Romário a dominar uma bola, segundo a agência EFE.