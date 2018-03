Gisele Bündchen e seu noivo Tom Brady estão no Brasil para que a supermodelo possa apresentá-lo a sua família. De acordo com o jornal Zero Hora, Gisele e Brady estão em Horizontina, no sul do País, para o aniversário de 83 anos do avô da modelo e para que ele possa conhecer toda sua família. Segundo rumores, o casal se casou no mês passado nos Estado Unidos e estaria no Brasil para sua lua de mel.

Foto: AP