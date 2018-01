Girafas Beija-Céu e Zagallo casam no Rio após 1 mês de 'namoro' Um mês de namoro foi suficiente para selar o casamento das girafas Beija-Céu e Zagallo, celebrado nesta quarta-feira no Zoológico do Rio de Janeiro. O matrimônio, entretanto, ainda não foi consumado, apesar de um ritual indígena de acasalamento ter sido realizado no local. "Ficaram um mês em recintos separados, mas tendo contato visual e de olfato e não houve rejeição. Esse período, a gente chama de namoro", explicou o diretor técnico do zôo, Vitor Hugo Mesquita. Agora, espera-se o próximo cio de Beija-Céu, que nas girafas ocorre a cada 20 dias. "Agora que os dois estão juntos, em 14 meses a gente espera ter outra girafa no zôo", acrescentou Mesquita. Para acelerar a procriação, o zoológico chamou quatro índios da etnia funiô para fazerem uma dança do acasalamento, enquanto os animais trocavam os primeiros carinhos, diante de visitantes curiosos que assistiam ao casamento. Zagallo foi trazido do Zoológico de São Paulo de caminhão há um mês para o casamento com Beija-Céu, que até a chegada do companheiro era a única da espécie no Rio. Para comemorar o matrimônio, o recinto das girafas foi decorado com faixas brancas e um bolo confeitado foi distribuído aos visitantes do zoológico. (Reportagem Reuters TV)