Giorgio Armani assina figurino de espetáculo da Broadway 'China Doll'

Giorgio Armani chega aos palcos da Broadway. Em sua primeira colaboração teatral, a grife italiana assina o figurino do espetáculo China Doll, que faz sua estreia ao público no dia 4 de dezembro, no Gerald Schoenfeld Theatre, em Nova York. No elenco, atores como Al Pacino e Christopher Denham.

"Sempre fico muito intrigado com o desafio de sair um pouco da passarela e me aprofundar em novas arenas, como a Broadway. Colaborar com artistas como David Mamet e Al Pacino é uma honra enorme. Estou verdadeiramente feliz em ter minhas criações usadas em China Doll", declarou o estilista.

Em seu papel como o bilionário Mikey Ross, Al Pacino veste no primeiro ato um smoking Giorgio Armani preto de lã de dois botões, gola aparadas em seda gorgorão. Completado com um colete, camisa branca, um laço e um par de sapatos de veludo preto. Ele veste um terno azul marinho com risca de giz de dois botões com uma camisa navy no segundo ato. Durante a performance, uma bolsa weekender berinjela Armani é destaque no palco.

Giorgio Armani tem estado na vanguarda da criação de guarda-roupa em grandes filmes no mundo do entretenimento desde que ele foi pioneiro no movimento por vestir Richard Gere em "American Gigolo" em 1980. Desde então, centenas de filmes, peças de teatro, balés e óperas incorporaram projetos por Giorgio Armani.