Ginasta Gabby Douglas e Adele estão entre as maiores estrelas jovens, diz Forbes

Ao lado da medalhista olímpica Gabby Douglas, do rapper Wiz Khalifa e do pesquisador Josh Sommer, elas foram escolhidas pela revista para a lista "30 abaixo de 30" dos principais realizadores com menos de 30 anos em suas áreas.

Eles são considerados os 30 principais realizadores em 15 categorias, indo de educação, energia, música, ciência e saúde a esportes, jogos e aplicativos tecnológicos e marketing.

"Essa é celebração da ambição jovem e do sucesso. São pessoas realmente maravilhosas e elas estão fazendo coisas impressionantes. Isso te faz ficar muito otimista sobre o mundo", afirmou o editor executivo da Forbes, Michael Noer, em entrevista.

Muitos da lista, incluindo os cantores Bruno Mars e Justin Bieber, assim como as atrizes Ashley e May Kate Olsen e o estilista Alexander Wang, diretor-criativo da casa francesa Balenciaga, são bem conhecidos.

Alguns voltam à lista que foi iniciada no ano passado, como a cantora britânica Adele, de 24 anos, vencedora de múltiplos prêmios Grammy, e o empresário norte-americano Kevin Systrom.

Noer afirmou que houve uma rotatividade de 60 por cento desde 2011, então há vários rostos novos na lista produzida pela equipe da Forbes e por especialistas da indústria.

"Acho que há muitos nomes interessantes na lista", disse ele.

Na área de energia, está Leslie Dewan, de 28 anos, graduada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e cofundadora e diretora científica da Transatomic Power.

"Eles estão desenvolvendo um novo tipo de reator nuclear que utiliza lixo nuclear", afirmou Noer.

A lista completa será publicada na edição de 21 de janeiro da Forbes e também pode ser encontrada no site http://www.forbes.com/under30.