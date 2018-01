Gilberto Gil pede orçamento da União à cultura Em audiência com parlamentares na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 7, em Brasília, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, pediu aos deputados empenho na aprovação de duas propostas de emenda à Constituição que tramitam na casa. Uma das propostas pede a vinculação de 2% do orçamento da União à cultura (a outra pede 6%). Hoje, a parcela da cultura no orçamento é de menos de 1%. ?O ministério cresceu em gestão, em atendimento, em área de atuação, criou perspectivas, mas o orçamento não cresceu o equivalente à cultura brasileira?, disse. Gil também pediu aos deputados apoio na comemoração dos 70 anos do Iphan, este ano.