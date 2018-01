Gilberto Gil fará balanço de sua gestão no MinC O ministro da Cultura, Gilberto Gil, fará, nesta quarta-feira, às 14 horas, um balanço de sua gestão no Ministério da Cultura (MinC), na Cinemateca, em São Paulo. Na ocasião, anunciará o aumento de R$ 15 milhões no orçamento da Fundação Nacional de Artes (Funarte) proposto pela classe teatral e de dança de todo o país por meio da Comissão de Educação e Cultura do Senado. Os recursos são oriundos de uma emenda parlamentar ao orçamento e serão destinados às listas de suplência dos editais Myriam Muniz (teatro) e Klauss Vianna (dança) já selecionadas.