Gilberto Gil deixa hospital depois de realizar exames

O cantor baiano Gilberto Gil, que estava internado em São Paulo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para agradecer o carinho dos fãs e anunciar os próximos show.

Um post feito em um perfil oficial do compositor informa que ele deixou o Hospital Sírio Libanês após terminar um check-up, que precisou interromper para realizar os shows da turnê ao lado de Caetano Veloso nos Estados Unidos e na Europa. No post, o artista também anunciou que no dia 9 de junho vai cantar no show beneficente para os 25 anos da Ong Saúde Criança.

"Alô, Rio de Janeiro! Tudo bem por aqui, já voltando para casa. Obrigado a todos pelo carinho! Logo mais temos encontro marcado no Vivo Rio, em show beneficente para os 25 anos do Saúde Criança, no dia 09/06. Nos vemos lá!"