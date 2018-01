'Gilberto Gil - Aquele Abraço' abre Palco dos Musicais da Virada Cultural

Cerca de mil pessoas acompanharam, na noite do sábado, 21, a apresentação de Gilberto Gil - Aquele Abraço, musical que abriu a sequência de espetáculos que vão ocupar o Palco dos Musicais, no Vale do Anhangabaú. A escolha foi acertada - já no palco tradicional, Gilberto Gil - Aquele Abraço exibe uma concepção que se assemelha a um show, o que facilitou a adaptação.

Os oito integrantes do elenco (Pedro Lima, Luiz Nicolau, Cristiano Gualda, Rodrigo Lima, Jonas Hammar, Alan Rocha, Gabriel Manita e Daniel Carneiro) se apresentaram no palco montado abaixo do Viaduto do Chá, enquanto a plateia se distribuiu sentada nas cerca de 500 cadeiras e em pé nos espaços ao redor. Com a trégua da chuva e uma temperatura amena, a plateia inicialmente revelou-se tímida com o espetáculo, apenas aplaudindo. Mas, à medida que as músicas mais conhecidas eram apresentadas, a empolgação foi crescendo e, incentivadas pelo elenco, as pessoas retribuíam cantando e levantando as mãos.

O espetáculo foi adaptado para um palco de show, o que exigiu a supressão de dramaturgia, mas momentos marcantes e polêmicos foram preservados e testaram a plateia - como no momento em que Jonas Hammar e Daniel Carneiro dizem a letra da canção O Seu Amor de forma apaixonada, terminando com um beijo carinhoso. O público reagiu com aplauso.

Não houve incidentes registrados na região e o frio, ainda que fraco, incentivou a venda de vinho batizado pelos ambulantes, além do consumo de maconha não ter sido pequeno.