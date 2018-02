Gilberto Braga revela na web segredos de 'Paraíso Tropical'

Os autores Gilberto Braga e Ricardo Linhares reeditam, em Paraíso Tropical, o antigo recurso de usar gêmeos em novelas, mas o público gosta mais da gêmea má Taís do que da boazinha Paula (Alessandra Negrini). Tentam repetir o sucesso de Vale Tudo em 1988, que parou o Brasil diante da TV com o mistério sobre quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall). Mas, o suspense que mais instiga o telespectador é o destino de Olavo (Wagner Moura) e Bebel (Camila Pitanga). Veja também Especial traz resumo de Paraíso Tropical Mas uma coisa é certa. Eles inovam e muito, ao usar a internet para eliminar um a um os suspeitos do crime, o 'Quem Matou Taís?' da vez. O Jornal Hoje da emissora divulgou a novidade no início da tarde desta sexta, 28: os dez nomes suspeitos, que gravram as cenas finais durante a madrugada foram divulgados no site oficial da novela e serão eliminados um a um até às 21 horas, quando o último capítulo for ao ar. Até o meio da tarde desta sexta, três dos dez suspeitos já saíram da lista: Bebel, Cláudio e Jáder. Até as 19h30, metade da lista de Gilberto Braga já havia sido eliminada, saindo também Daniel e Tatiana. O assassino será, portanto, um desses cinco nomes: Olavo, Antenor, Marion, Ivan e Paula. Curioso é que entre para os internautas que participaram da enquete do portal do estadao.com.br, o assassino deveria ser o improvável Belisário (Hugo Carvana), que teve 1026 votos. Em segundo lugar, a bem provável Marion (Vera Holtz, com 937 votos e, em terceiro, Cadelão (Ed Oliveira), com 842 votos, sendo que ele nunca teve sequer um encontro com Taís em toda a novela. No meio desta tarde, Gilberto Braga participou de um chat no site do Globo.com e disse que Bebel e Olavo não vão terminar juntos, para tristeza da torcida. A novela, que começou com baixo índice de ibope, com média acumulada de 43 pontos, uma das marcas mais baixas para uma novela das nove da Globo, segundo a assessoria de imprensa da emissora, recuperou a audiência nos capítulos finais, atingindo 53 pontos no início da semana.