Gil volta a SP com show do álbum 'Banda Larga - Cordel'

Na época do lançamento do disco, em entrevista coletiva, ele explicou que o álbum era sobre novas tecnologias e sua ligação com a arte. "Cordel é uma homenagem e um retorno às tradições dos poetas nordestinos", disse. O último trabalho de inéditas foi lançado há dez anos, com o álbum ''Quanta''. Mas, quando lançou ''Banda Larga'', o músico disse que um dos motivos da demora foi por conta da sua atuação no Ministério da Cultura, que o ocupava a maior parte do tempo.

O que mais chamou a atenção no novo show foi o convite de Gil ao público para filmar e fotografar o que quisessem ao invés da tradicional proibição. Neste um ano de estrada ele passou a reunir esses vídeos e fotografias para divulgar no site www.bandalargacordel.com.br, criado exclusivamente para isso. "Se quiserem divulgar na internet os meus vídeos, que o façam", afirmou o cantor na época.

Os shows da turnê ''Banda Larga - Cordel'' guardam ainda algumas surpresas, como a distribuição de fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim. Cada fita traz um número que o público deve informar no site para depois receber um brinde do cantor. Antenado com os meios digitais, além de vídeo e foto, Gil também mantém um blog com todos os bastidores das turnês nacional e internacional, além de comentários do público.

Gil será acompanhado pela banda formada pelos músicos Arthur Maia (baixo), Alex Fonseca (bateria), Bem Gil (guitarra), Claudio Andrade (teclados), Gustavo de Dalva (percussão) e Sergio Chiavazzolli (guitarras). No repertório, ele apresentará os sucessos da sua carreira, como Refazenda, Palco, Tempo Rei, Realce, além das novas canções do ''Banda Larga - Cordel''. Entre elas Não Grude Não, Despedida de Solteira, Olho Mágico e A Faca e o Queijo. Esta última, composta em 1996, mas nunca lançada, foi feita em homenagem a sua esposa, Flora Gil. As informações são do Jornal da Tarde.

Gilberto Gil em Banda Larga Cordel. Única apresentação, hoje, às 21h30. HSBC Brasil (R. Bragança Paulista, 1281. Chácara Sto. Antônio). De R$ 70 a R$ 200. 16 anos. Tel: (011) 4003-1212.