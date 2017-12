Gil reconhece falta de políticas para concertos e óperas A ausência de uma política cultural definida para a música de concerto e a ópera brasileiras foi o tema principal do primeiro debate do I Seminário Osesp de Orquestras Sinfônicas que iniciou nesta sexta-feira e vai até domingo na Sala São Paulo. O ministro da Cultura, Gilberto Gil, reconheceu a falta de políticas específicas para o setor e assinalou a "urgência da criação de diretrizes sistemáticas" para a área. "O patrimônio imaterial que é a música precisa de instituições, equipamentos, para existir", disse o ministro. Gil afirmou ainda a importância de uma interferência do Estado neste sentido, impedindo que a vida das orquestras seja "precarizada pelas lógicas de mercado". A declaração do ministro Gilberto Gil, que deixou a Sala São Paulo pouco depois de seu pronunciamento, deu o tom dos debates que se seguiram. Marcelo Lopes, diretor executivo da Osesp, mesmo aceitando a importância do poder público no financiamento à arte, rebateu o ministro. "Temos que acabar com esta dependência do paternalismo estatal, desenvolver as orquestras como produtos de alto potencial mercadológico, mostrar ao Estado que vale a pena investir em orquestras, legitimando o gasto que ele têm conosco. Chega de viver como pedinte.Em um primeiro momento, contamos, no caso da Osesp, com a sensibilidade de pessoas ligadas ao governo, que entenderam a importância do projeto. Agora que a orquestra é realidade, a relação é outra e vai se pensar duas vezes antes de mexer com ela, o que causaria enorme prejuízo político." O maestro Jamil Maluf, diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo, afirmou que as orquestras precisam aprender a se organizar, "a andar com os próprios pés". "Ficar pendurado no poder público não ajuda, o dinheiro é cada vez menor", disse o maestro, que anunciou, para o início do ano que vem, o encaminhamento à Câmara Municipal de um projeto que prevê a transformação do Teatro Municipal em uma fundação. "O formato ideal é aquele que obriga o Estado a financiar as atividades mas que protege as instituições de interferências políticas constantes. A cada mudança de governo, por exemplo, muda toda a orientação de um teatro. Um projeto cultural consistente não se faz em quatro anos." Liga das orquestras Uma das idéias levantadas na primeira mesa do seminário realizado pela Fundação Osesp foi a criação de uma liga das orquestras brasileiras. A idéia partiu do maestro John Neschling na abertura dos trabalhos, mas recebeu o apoio dos demais participantes. "Há um hiato entre orquestras, músicos e administradores. Está na hora de acabar com a vaidade, as rivalidades entre maestros, teatros. Essa divisão enfraquece o setor, perdemos nossa força, nossa voz. Precisamos de representatividade para lidar com o poder público." O encontro segue, agora à tarde, com um painel sobre patrocínio privado na música de concerto, encerrando a programação do dia.