Gil lança em SP ´Ano Nacional dos Museus´ O Ministro da Cultura Gilberto Gil esteve nesta sexta em São Paulo para lançar oficialmente a programação do Ano Nacional dos Museus. Por meio de um discurso poético, feito no auditório do Museu Lasar Segall, Gil ressaltou a importância da empreitada: "museus precisam ser casas acolhedoras, esse é o desafio da nossa tropicália museal." Estiveram presentes, entre outras autoridades, o diretor do Departamento de Museus e Centros Culturais (Demu), José do Nascimento Júnior, e o ministro Celso Lafer, presidente do Conselho Deliberativo do Museu Lasar Segall. Gilberto Gil declarou que foram investidos no ano passado R$ 95 milhões nos museus, não somente nas instituições que estão sob a guarda de sua pasta. "Quadruplicamos os investimentos desde 2003", afirmou. A programação do Ano Nacional dos Museus começa no dia 15 de maio com a realização da 4ª Semana Nacional dos Museus. Depois, em agosto, ocorrerá em Ouro Preto o 2º Forum Nacional dos Museus. Outra ação importante é o início da realização do Cadastro Nacional de Museus, um mapeamento extenso sobre as instituições brasileiras. Esse é um projeto a ser feito em parceria com o Ministério de Cultura da Espanha. Como disse Daniel González, representante da Organização dos Estados Ibero-Americanos, o governo espanhol investirá 60 mil euros na primeira etapa do projeto. Durante o evento, Gil não deixou de comentar o tema da segurança nos museus. "Esta é uma questão permanente", disse. Para o ministro, a segurança não deve ser feita com guardas armados, "isso não é recomendável", afastaria o público ao invés de atrai-lo para as "casas acolhedoras".