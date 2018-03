GIL E STEVIE WONDER POR UMA BOA CAUSA A Sociedade Viva Cazuza vai receber a renda obtida com o show que Gilberto Gil e Stevie Wonder farão no Imperator, dia 23 de dezembro. "Não poderíamos pensar numa forma melhor de fechar o ano", comemorou Lucinha Araújo, mãe de Cazuza e presidente da Sociedade que abriga crianças e adolescentes soropositivos e que ela mantém desde 1990, muitas vezes, com dinheiro do próprio bolso. Na noite do dia 25 de dezembro, Natal, Gil e Stevie se encontram novamente para um show gratuito na orla de Copacabana. O Imperator fica na Rua Dias da Cruz, 170, no Méier, e os ingressos custam R$ 800.