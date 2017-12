Gil chora e artistas pedem ´fica´ na frente de Lula Na tarde desta quarta-feira no Palácio do Planalto, o ministro Gilberto Gil, da Cultura, durante a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural, chorou ao fazer o discurso de agradecimento pelos quatro anos de sua gestão. ?Eu me sinto satisfeito por nesses quatro anos, por ter me reencontrado com minha gente. Emprestei um pouco de minha voz, meu corpo, um pouco de minha vida.? A partir daí, o ministro fez uma pausa e chorou diante de 500 pessoas, artistas, produtores culturais, personalidades e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da primeira-dama, Marisa Letícia. Diante das lágrimas de Gil, a platéia inteira ficou de pé e aplaudindo começou a gritar "fica, fica". A cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural agraciará 40 personalidades e artistas de todo o País, como o bibliófilo José Mindlin e o grupo Racionais MC?s.