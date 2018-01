Gigi e Cemil, na disputa pelo lugar do vilão em Belíssima Silvio de Abreu garante ter escrito cinco versões para o final de Belíssima, mas pelo menos duas estão sendo apontadas como verdadeiras e, mesmo assim, elegem vilões diferentes. Gigi (Pedro Paulo Rangel) e Cemil (Leopoldo Pacheco) estão na disputa pelo posto de vilão da novela. Na comunidade do site de relacionamentos Orkut, Belíssima - Belissima, que tem 12.401 membros, também corre a polêmica. A Revista Tititi, especializada em TV, aposta em Gigi, enquanto uma cópia do capítulo que circula no mercado publicitário diz que o vilão é o bom moço Cemil. Só há um ponto em comum: o delegado Gilberto é quem vai revelar toda a trama. Mas talvez o mais divertido de todos os finais seja aquele criado pelo diretor Fernando Meirelles (Cidade de Deus e O Jardineiro Fiel, a pedido do Jornal do Brasil. Confira: "O Tony Ramos descobre que é filho do Lima Duarte quando percebe que falam com o mesmo sotaque irritante. Num gesto de amor filial/paternal, resolvem vingar a chatice do papel que tiveram de interpretar por meses, invadem a casa do Silvio de Abreu e dão oito tiros à queima-roupa no autor. Os tiros atraem a atenção do Claudio Lembo, que entra em cena para explicar que o delegado Marcos Palmeira garantiu que não houve execução, que foi apenas um ato de legítima defesa, no que tem certa razão, e que tudo está sob controle..." e por aí vai, reinventando cenas da vida real à da trama da novela. Meirelles termina com a secretária que "após passar meses dizendo bom dia e boa tarde, diz: "Boa-noite". Fátima Bernardes se irrita, pois, assim como ela, todos sabemos que este texto é seu. E acabou-se o que era doce". Capítulo circula entre publicitários No mercado publicitário, o capítulo que circula de mão em mão com todos os indícios de ter sido produzido por um expert no assunto, afirma que Cemil é o mandante de todas as armações feitas por André (Marcello Antony), com a conivência de ninguém menos do que Nikos (Tony Ramos). Os motivos do ardiloso plano não ficam claros no tal roteiro. Narciso (Vladimir Brichta) aparece como filho de Murat (Lima Duarte) e Bia Falcão (Fernanda Montenegro). Uma mulher de um orfanato entregou-o ainda bebê a Katina (Irene Ravache). Vitória (Cláudia Abreu) morre em tiroteio no aeroporto quando Bia tenta embarcar para a Europa com Sabina. O até então vilão André (Marcelo Antony) tenta impedir e acaba sendo alvo de Bia, que atira, mas acerta Vitória, que acaba morrendo no hospital, após falar a Júlia sobre o amor de André. Medeiros (Ítalo Rossi), o advogado de Bia, morre após uma discussão com Ivete (Angelita Feijó) - que também morre -, com quem tinha um caso secreto. Bia é presa e acaba fugindo no final. Mateus (Cauã Reymond) larga Ornella e foge para o exterior combinando com Giovanna de encontrá-la mais tarde. Murat revela a Gilberto o plano de Bia de matar Vitória, pois ela achava que fosse sua filha. Gigi é o vilão, aposta a Tititi Segundo a revista especializada em televisão Tititi, Gigi, o tio de Júlia (Glória Pires) é o vilão, mas sairá impune dos crimes, porque Júlia vai manipular provas para que Bia seja considerada culpada. Bia morre no final e Gigi escapa, segundo a revista, para seguir desejo do escritor de reproduzir a realidade brasileira, retratando as falhas da Justiça. A filha de Bia, neste caso, seria Vitória (Cláudia Abreu). Assim, para ficar com todo o dinheiro ele teria que eliminar Júlia e Vitória. O encarregado de revelar toda a trama será o delegado Gilberto (Marcos Palmeira), que no capítulo desta Segunda-feira já recebeu das mãos de Cemil e Mônica (Camila Pitanga) a caderneta na qual Quiqui (Serafim Gonzalez) anotava passo a passo o golpe contra Júlia. A previsão é que ele coloque André (Marcello Antony) atrás das grades e pressione Bia a explicar o motivo de seu ódio por Vitória. Cemil ou Gigi? As apostas estão lançadas. Confira o que rola nas comunidades do Orkut Na comunidade do Orkut Belíssima - Belissima, um fã escreve um texto gigante explicando porque ele acredita que Bia Falcão (Fernanda Montenegro) é a grande vilã da novela das nove da Rede Globo. "Bia não desistiu da idéia de ter a Belíssima somente para ela, e elaborou um plano sórdido". "O Silvio não colocaria um final tão óbvio", discorda outro fã, e explica: "A Bia é uma potencial candidata à misteriosa vilã. Não sei se você se lembra de Torre de Babel. Na novela, quem explodiu o shopping foi a Sandrinha (Adriana Esteves), e ninguém imaginava que fosse ela". E arrisca: "O Silvio vai seguir a mesma linha das outras novelas, o chefão será alguém que nunca deixou nenhuma pista, tipo o Freddy (Guilherme Weber), a Rebeca (Carolina Ferraz), o Cyro (Nicole Syri), ou até mesmo o Djulian (Giácomo Pinotti)". O debate é acompanhado por uma pessoa que assumiu a identidade do autor do folhetim, Silvio de Abreu, com foto e tudo. Em meio às especulações sobre o desfecho da trama, na comunidade Belissima/belíssima oficial, que tem 6866 membros, os fãs fizeram uma enquete para saber qual é o personagem mais chato da novela. Murat (Lima Duarte), Nikos (Tony Ramos), Safira (Claudia Raia) e Rebeca (Carolina Ferraz) receberam grande número de votos.