Giffoni Film Festival ganha 1ª edição brasileira

Giffoni, que surgiu da vontade de seu criador e diretor Claudio Gubitosi de criar algo para as mentes jovens e criativas, ganha agora sua edição brasileira. Com o tema "Amor", o Giffoni Film Festival Brasil começou nesta segunda-feira no Memorial da América Latina e segue até sexta-feira. "É uma grande satisfação poder trazer este evento ao Brasil. Sou italiano, cinéfilo de carteirinha e adoro o País, que escolhi para viver. Poder juntar essas paixões em um festival como o Giffoni é um privilégio", comenta Marco Scabia. Diretor da Mix Maker Entretenimento e Esporte do grupo Mix Brand Experience, é ele o responsável pela realização do festival no País. "É oportunidade única para o Brasil se estabelecer no universo do cinema juvenil. Não existe aqui nada que se aproxime do conceito do GFF."

Para Gubitosi, que veio a São Paulo para a ocasião, este é um momento especial não só para o festival que criou, mas também para o País. "Este festival tem como uma de suas prioridades extrapolar as fronteiras e entrar em contato direto com a realidade local. Na sua longa história, já envolveu 52 nações, mas dividir a experiência com o Brasil, no momento em que o País passa por um crescimento econômico e cultural sem precedentes, é um dos passos mais importantes dos últimos anos para nós."

Scabia concorda e aposta no interesse do jovem brasileiro para o sucesso desta primeira edição, que conta como jurados um grupo de 400 jovens de diversos países, incluindo Brasil, Itália, Venezuela, Bielo-Rússia, Coreia do Sul, Albânia, Hungria, Armênia, México, África do Sul e Espanha. "A formação de público é crucial em uma indústria cultural como o cinema. Mais que entreter, o Giffoni tem papel de fomentar plateias futuras, que consomem e também pensam a arte", completa Scabia.

Para cumprir a missão, o Giffoni Brasil conta com a participação de profissionais brasileiros, que trocarão experiências com o público. Destaque para a palestra que o diretor Luiz Villaça, de "O Contador de Histórias", dará na quinta-feira, às 16h30. O ator Felipe Camargo participa de bate-papo após a sessão de "Xingu", na quarta, às 15 horas. Bruno Mazzeo e Denise Fraga também estão entre os convidados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.